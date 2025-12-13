Haberler

Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, Hamburg'u 4-1 yendi

Almanya 1. Futbol Ligi'nde Hoffenheim, milli oyuncu Ozan Kabak'ın da gol attığı maçta Hamburg'u 4-1 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı artırarak önemli bir galibiyet elde etti.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Grischa Prömel ve 31. dakikasında Ozan Kabak'ın attığı gollerle ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hoffenheim, 65. dakikada Tim Lemperle ve 72. dakikada Fisnik Asllani'nin attığı gollerle farkı dörde çıkardı.

Hamburg, 82. dakikada Rayan Philippe ile bir gol bulsa da Hoffenheim maçtan 4-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu maçla Hoffenheim, puanını 26'ya yükseltirken Hamburg, 15 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
