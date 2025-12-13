Haberler

Ozan Kabak 1,5 yıl sonra 11'de görev alıp, golünü attı


Milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığının ardından Hoffenheim'ın Hamburg ile oynadığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve takımına gol katkısı sağladı. Hoffenheim maçı 4-1 kazanarak puanını 26'ya yükseltti.

MİLLİ futbol Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Hoffenheim sahasında Hamburg'u 4-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim sahasında Hamburg'u konuk etti. Sakatlığı atlatan ve son haftalarda oyuna sonradan dahil olan Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ev sahibi ekip, 8'inci dakikada Prömel'in golüyle 1-0 öne geçti. 31'inci dakikada Ozan Kabak attığı golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarı 2-0'lık skorla sona erdi. Hoffenheim'da 65'inci dakikada Lemperle ve 72'nci dakikada Asllani attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. Hamburg'da 82'nci dakikada Philippe skoru belirledi: 4-1. Philippe maçın son anlarında bir de penaltı atışından faydalanamadı. Hoffenheim, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti.

OZAN KABAK 1 YIL 6 AY SONRA 11'DE FORMA GİYDİ

Milli futbolcu Ozan Kabak, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından bir maçta ilk 11'de görev yaptı. Son olarak milli takımın İtalya ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan 25 yaşındaki savunmacı, o maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre formasından uzak kalmıştı. Son haftalarda oyuna sonradan dahil olmaya başlayan Ozan Kabak, Hamburg mücadelesinde ilk 11'de görev aldı. Ozan, bu sezon ilk 11'de çıktığı ilk maçında takımına gol katkısı sağlamayı başardı.

