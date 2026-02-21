Haberler

Ozan Kabak daha ne yapsın? Attığı gol fayda etmedi

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldı. Ozan Kabak, Freiburg müsabakasının ardından Köln filelerini de havalandırarak üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı.

  • Hoffenheim, Bundesliga 23. haftada deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldı.
  • Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla Köln karşısında gol attı.
  • Ozan Kabak, Bundesliga'da üst üste iki maçta gol atarak toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Bundesliga 23. hafta maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ve milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldı.

OZAN KABAK'IN GOLÜ GALİBİYETE YETMEDİ

Ev sahibi takım, Ragnar Ache'nin 15. dakikada attığı röveşata golüyle 1-0 öne geçtiği maça ilk 11'de başlayan milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, 45. dakikada kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Hoffenheim'ın 60. dakikada Andrej Kramaric ile bulduğu gole Köln, 63. dakikada Said El Mala ile karşılık verdi. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

ÜST ÜSTE İKİ TOPLAMDA DÖRDÜNCÜ GOLÜ

Ozan, 22. haftadaki Freiburg müsabakasının ardından Köln filelerini de havalandırarak üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı. Ozan Kabak, Bundesliga'daki gol sayısını 4'e çıkardı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Hoffenheim'ın puanı 46'ya çıktı. Ev sahibi Köln ise 23. hafta sonunda 24 puana ulaştı.

