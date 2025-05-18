Ozan Bayram, Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Ozan Bayram, Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı
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Milli atlet Ozan Bayram, Çekya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 2:42.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Ozan, genel sıralamada 27'nci olurken, Kader Güvenç yarış dışı kaldı. Türkiye takımı, organizasyonda 4'üncü sırada yer aldı.

Milli atlet Ozan Bayram, Çekya'da düzenlenenen Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 2: 42.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Atletizm Birliğinin (EA) Podebrady kentinde organize ettiği şampiyonada 35 kilometre kategorisinde Türkiye'yi Ozan Bayram ve Kader Güvenç temsil etti.

Milli atlet Ozan Bayram 2: 42.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarken genel sıralamada 27'nci oldu.

Kadınlar kategorisinde yarışan Kader Güvenç ise 14. kilometrede diskalifiye olarak yarış dışı kaldı. Organizasyonda İtalyan sporcu Massimo Stano 2: 20.43'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Kadınlar 20 yaş altı kategorisinde yarışan milli sporcular Şerife Berra Güven 48: 04'lük derecesiyle 13'üncü, İpek Özkavlak 48: 52'lik derecesiyle 16'ncı, Feyza Sağdıç 50.01'lik derecesiyle 21'inci sırayı aldı.

Türkiye takımlarda İspanya, Fransa ve İtalya'nın ardından 4'üncü oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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