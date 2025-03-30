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Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam

Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, 83. dakikada kenara alınan Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'a "Ne alaka hocam ne alaka neden oyundan alınıyorum" şeklinde tepki gösterdi. Bu durum sosyal medyada geniş yer bulurken, ikilinin soyunma odasında da tartıştığı öne sürüldü.

2-1 biten Beşiktaş- Galatasaray derbisinde 83. dakikada oyundan alınan Abdülkerim Bardakcı'nın Okan Buruk'a olan tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERDİ

Deplasmanda Beşiktaş'a kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da, sadece mağlubiyet değil, teknik direktör Okan Buruk'un kararları da tartışma konusu oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekipte, Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştirilirken, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan alınmasına verdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yedek kulübesinde Buruk'a seslenerek "Ne alaka hocam ne alaka neden oyundan alınıyorum" çıkışı yapan milli stoper sosyal medyada viral oldu.

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK İDDİASI

Abdülkerim'in tepkisinin sadece saha içinde kalmadığı, soyunma odasında da Buruk ile kısa süreli bir tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Niye beni çıkarıyorsunGörüntü: beIN SPORTS

Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Niye beni çıkarıyorsunGörüntü: beIN SPORTS

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

83 dakika oynamışsın daha neyin derdindesin

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Saygısız. Çok biliyorsan futbolu bırak hocalığa başla.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Benim anlamadığım gole ihtiyacın var A.Kerim'i çıkarıyorsun santrfor alman gerekirken ne oynadığı belli olmayan Kaan alıyorsun ne alaka?Bak Hoca şampiyonluk giderse ne sen o görevde kalırsın ne de o pısırık yönetim kalır o koltukta aklını başına al,benden söylemesi...

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