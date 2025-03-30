Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam

2-1 biten Beşiktaş- Galatasaray derbisinde 83. dakikada oyundan alınan Abdülkerim Bardakcı'nın Okan Buruk'a olan tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERDİ

Deplasmanda Beşiktaş'a kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da, sadece mağlubiyet değil, teknik direktör Okan Buruk'un kararları da tartışma konusu oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekipte, Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştirilirken, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan alınmasına verdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yedek kulübesinde Buruk'a seslenerek "Ne alaka hocam ne alaka neden oyundan alınıyorum" çıkışı yapan milli stoper sosyal medyada viral oldu.

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK İDDİASI

Abdülkerim'in tepkisinin sadece saha içinde kalmadığı, soyunma odasında da Buruk ile kısa süreli bir tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS