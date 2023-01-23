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Oyuncu da kabul etti, kulübü de! Galatasaray, beklediği yıldıza kavuşuyor

Spor Haberleri

Oyuncu da kabul etti, kulübü de! Galatasaray, beklediği yıldıza kavuşuyor

Sivasspor da forma giyen Uğur Çiftçi'yi isteyen Galatasaray, futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz, "Biz Galatasaray'la anlaştık, Uğur Çiftçi de Galatasaray'la anlaştı. Ancak Galatasaray'ın teklifi içerisinde Emre Taşdemir'in tüm hakları da vardı. Emre, Sivasspor'a gelmek konusunda hâlâ ikna edilememiş" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, sol beke getirmek istediği Sivassporlu Uğur Çiftçi'nin transferinde mutlu sona çok yakın. Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz, Radyospor'a yaptığı açıklamada hem Sivasspor kulübünün hem de oyuncunun Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiğini söyledi. Ancak transferde farklı bir pürüz var.

Oyuncu da kabul etti, kulübü de! Galatasaray, beklediği yıldıza kavuşuyor

"ANLAŞMAYA VARDIK"

Kerem Atılmaz, "Biz Galatasaray ile anlaştık. Uğur Çiftçi de teklifi kabul etti. Galatasaray'ın teklif iiçinde Emre Taşdemir'in tüm hakları da var. Emre, Sivasspor'a gelme konusunda henüz ikda edilmiş değil" dedi.

600 BİN EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Sivasspor'a 600 bin euro önerdiği ifade edildi. Uğur'un yıllık ücreti ise 800 bin euro seviyelerinde olacak. Transferde son söz Emre Taşdemir'de.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Uğur Çiftçi Sivasspor Spor Haberler

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