Oyuna girmek için Tudor'un yanına gelen Bartuğ Elmaz'ın düdüğü duyunca dünyası başına yıkıldı

Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonra kulüpten ayrılarak Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz, ilk lig maçına çıkmak üzereyken büyük bir talihsizlik yaşadı. Oyuna girmek için teknik direktör Igor Tudor'un yanına gelen genç futbolcu, son dakikalarda oyun durmadığı için maça dahil olamadı.

Bartuğ Elmaz, Marsilya'nın Montpellier ile 1-1 berabere kaldığı maçın kadrosunda yer alırken genç futbolcu maçın son dakikalarında buruk bir an yaşadı.

OYUNA GİRMESİNE SÜRE YETMEDİ

Maçın uzatma anlarında teknik direktör Igor Tudor, Bartuğ'u oyuna sokmak için yanına çağırdı. Ancak genç futbolcu, oyun durmadığı için maça dahil olamadı. Böylece Bartuğ, Fransa Ligue 1'de ilk maçına çıkma fırsatını kaçırdı.

Görüntü: beIN Sports

GALATASARAY'DA DA AYNISINI YAŞAMIŞTI

Benzer bir olayı Galatasaray forması giydiği dönemde de yaşayan Bartuğ Elmaz, Türkiye Kupası maçında süre bittiği için oyuna girememişti. Sarı-kırmızılıların o dönem teknik direktörü olan Fatih Terim konuyla ilgili olarak, "Bartuğ Elmaz'ın da oynamasını isterdim ama nasip olmadı. Yarın öbür gün inşallah o formayı alacak ve üzerinden hiç çıkarmayacak." demişti.