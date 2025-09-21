Oylama devam ederken canlı yayına çıktı! Ali Koç'tan yine çok konuşulacak sözler

Fenerbahçe Başkanı ve adayı Ali Koç, Habertürk'e konuk olduğu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, seçime ve geleceğe dair çarpıcı sözler sarf etti.

"SEÇİMDE 35 BİN KİŞİ GÖRÜRÜZ"

Seçimde 35 bin kişinin oy kullanacağını düşündüğü belirten Ali Koç, "Dün yaşananlardan sonra kongreye gelmeyi düşünmeyen üyeler, kongreye gelme kararı almışlar. 2018 gibi bir hava var dışarıda. 49 bin kişinin oy kullanma hakkı var ama 35 bin kişi görürüz diye düşünüyorum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜMÜZ VAR"

Şampiyonluk sözü verdiklerini dile getiren Ali Koç, "7 yıldır verilen bir emek var. Futbolun dışında her şey iyi. Tarihin en yüksek kadrosunu kurduk. Hocamızı seçerken, ilk yılında fark yaratan bir isim olmasına dikkat ettik. Futbolda pek çok şey değişti. Feyenoord maçında ruh buraya dönecek. Şampiyonluk sözümüz var, olmazsak sene sonu hesaplaşma. Feyenoord maçındaki ruh geri gelir, bunu kaybetmedik." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLAMAZSAK SEÇİM''

Seçildiği takdirde şampiyon olunamazsa yeniden seçime gideceğini söyleyen Ali Koç, "Mali bağımsızlığa kavuşuyoruz. Kapatılması gereken açıklar var. Bunları kendi imkanlarımızla, destek veren iş insanlarıyla yapıyoruz. Fenerbahçe'nin artık 350 milyon euro'luk geliri var. Şampiyon olmak için bütün şartları oluşturduk. Eğer gelir de şampiyon olamazsak sene sonunda yine seçime gideriz.'' şeklinde konuştu.