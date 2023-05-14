Oy verme kuyruğunun fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe'nin yıldızı Serdar Aziz'in tek bir temennisi var

Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz, seçimler için sandığa gitti. Deneyimli stoper, oy kullanmak için girdiği sıradan fotoğraf paylaşarak, "Vatanımız için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık görevinin yapmak için sandık başına giden Fenerbahçe'nin yıldızı Serdar Aziz, oy kullanmak için girdiği sıradan paylaşım yaptı.

"VATANIMIZ İÇİN HAYIRLISI OLSUN"

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Serdar Aziz, oy kullanmak için gittiği okuldan paylaşımda bulundu. Sıraya giren ve önündeki kuyruğun fotoğrafını çeken Aziz, bu görseli, "Vatanımız için hayırlı olsun." ifadesiyle paylaştı.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı. Deneyimli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Serdar Aziz'in paylaşımı şöyle: