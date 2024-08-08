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Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'tan ayrılmak için resmen servet istiyor

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Beşiktaş'ın gözden çıkardığı futbolcular arasında yer alan ve sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle performansı düşen Oxlade-Chamberlain, takımdan ayrılmak için yönetimden 2 yıllık kazancı olan 6 milyon euro talep etti. Bu talep, Beşiktaş yönetimi tarafından reddedildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözden çıkardığı futbolcuların maaş yükünden kurtulmak istiyor.

6 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş, sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmayı planlıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ve Championship'ten talipleri olan futbolcu ise ayrılmak için 2 yıllık kazancı olan toplam 6 milyon euroyu istiyor.

Beşiktaş yönetimi ise İngiliz futbolcunun bu talebini geri çevirdi. Siyah-beyazlılar, futbolcuya yapılan tekliflere göre aradaki maaş farkını kaşılamayı kabul ediyor.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

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Yorumlar (1)

Veysel null:

Hayret! bir tek Galatasaray ın oyuncuları Galatasaray a sıkıntı çıkarıyordu. İlk defa kuş takımlarından birinin oyuncusu takımına rest çekmiş. Şoklar içerisindeyim. Biraz onlara da sıkıntı çıkarsın hep bize mi sıkıntı çıkacak. tete ve Olivera sıkıntı çıkarmıştı.

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