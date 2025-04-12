Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat'tan çıkarılmasıyla sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan ilk paylaşım

Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu

Öve öve bitiremedi! İşte Solskjaer'in Haaland'a benzettiği futbolcu

Öve öve bitiremedi! İşte Solskjaer'in Haaland'a benzettiği futbolcu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de şans verdiği Mustafa Erhan Hekinoğlu için övgü dolu sözler sarf etti. Müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Solskjaer, genç golcüyü "Mustafa'yı çok seviyorum, çok iyi potansiyeli var. Haaland ile çalıştım. Mustafa'nın futbola olan aşkı ve öğrenme isteği ona benziyor" sözleriyle Erling Haaland'a benzetti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Solskjaer, müsabakada ilk 11'de şans verdiği genç forvet Mustafa Erhan Hekinoğlu'nu Manchester City'in Norveçli yıldız golcüsü Erling Haaland'a benzetti.

"AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Ole GunnarSolskjaer, "3 aydan beri buradayız, çok iyi çalışıyoruz. Avrupa'ya gitmek için çok çalışıyoruz. Çok önemli bir maç. Sakat ve cezalı oyuncularımız var özellikle savunma hattında. Topla iyi olmak zorundayız. İyi bir şekilde topa sahip olmalıyız maçı domine etmek. Başakşehir de iyi bir takım. Piatek gibi çok gol atan bir oyuncuları var ama biz hazırız" dedi.

"MUSTAFA, HAALAND'A BENZİYOR"

Genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Mustafa'yı çok seviyorum, çok iyi potansiyeli var. Haaland ile çalıştım. Mustafa'nın futbola olan aşkı ve öğrenme isteği ona benziyor. Oynaması ve daha çok süre alması lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta iyi oynadı. Milot da o maçta iyiydi. 10 kişi olmamıza rağmen takım iyi oynadık. 2-3 gol daha atabilirdik o maçta. Mustafa çok büyük bir yetenek. Gelişimini görüyoruz. Potansiyeli çok iyi. Çok çalışır ve mütevazi olursa çok iyi bir oyuncu olur. Umarım iyi bir performans gösterir bugün de" ifadelerini kullandı.

Öve öve bitiremedi! İşte Solskjaer'in Haaland'a benzettiği futbolcu

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.