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Oturarak Voleybol 1. Lig'de Final Maçlarını Kazanan Osmaniye Gençlik Eğitim ve Spor ile Bolu Gerede Süper Lig'e Yükseldi

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Oturarak Voleybol 1. Lig'de final maçlarını kazanan Osmaniye Gençlik Eğitim ve Spor ile Bolu Gerede takımları, Süper Lig'e yükseldi. Müsabakalara 11 takım katıldı ve kazanan takımlara kupa ve madalyaları törende verildi.

Oturarak Voleybol 1. Lig'de final maçlarını kazanan Osmaniye Gençlik Eğitim ve Spor ile Bolu Gerede, Süper Lig'e yükseldi.

Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalara Ankara, Batman, Bolu, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karaman, Batman, Samsun ve Osmaniye'den 11 takım katıldı.

Rakiplerini yenen Osmaniye Gençlik Eğitim ve Spor ile Bolu Gerede takımları, Oturarak Voleybol Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi katıldı.

Kaynak: AA / Spor

Osmaniye Voleybol Gençlik Gerede Bolu Spor Süper Lig Spor Güncel Haberler

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