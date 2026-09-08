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Otodrag ve Motodrag Yarışları hız tutkunlarını Antalya'da ağırlayacak

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Otodrag Yarışı'nın 3. ayağı 12-13 Eylül'de, Motodrag Yarışı'nın 3. ayağı ise 19-20 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Otodrag Yarışı'nın 3. ayağı 12-13 Eylül'de, Motodrag Yarışı'nın 3. ayağı ise 19-20 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Türkiye Otomobil Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek organizasyonlar, Kepez Yeni Drag Pisti'nde yapılacak.

Organizasyonların ilk gününde sıralama ve ısınma turları yapılacak. Sporcular, ikinci gün ise dereceye girebilmek için piste çıkacak.

Organizasyona ev sahipliği yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, motor sporlarına yönelik yatırımların ilçenin tanıtımına ve sporun gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.

İlçede sporu her branşta desteklediklerini aktaran Kocagöz, "Yeni drag pistimizde düzenlenen organizasyonlarla Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları ilçemizde ağırlıyoruz. Eylül ayında gerçekleştireceğimiz otodrag ve motodrag yarışlarında da hız, heyecan ve adrenalin bir arada olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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