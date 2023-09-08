Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni Geçmek İçin Çalışıyor

İzmirli 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Antrenörü Mert Onaran, Eylül 2024'de bunu gerçekleştirmek için resmi başvuruyu yaptıklarını ifade etti.

Son dönemlerde yakaladığı başarılarla rol model haline gelen 19 yaşındaki otizmli yüzücü Tuna Tunca, önce Ultramaraton yüzücüsü olarak İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na daha sonra Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye ve son olarak da Capri Adası'ndan Napoli Körfezi'ni yüzerek geçen Tuna Tunca, yeni bir ilke daha imza atmak istiyor. Antrenörü Mert Onaran ve annesinin desteğiyle İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmak için Eylül 2024'te gerçekleştirmeyi planladıkları bu geçiş için resmi başvuruyu da yaptı.

"Deniz ve havuz Tuna'nın hayatında hep vardı"

Tuna'nın bütün otizmliler gibi suyla çok barışık bir çocuk olduğunu dile getiren annesi Gülnur Tunca, "Biz bu Tuna'nın geri bildiriminden ilerlemeye karar verdik. Tabii önce ön becerilerinin gelişmesi gerekiyordu. Profesyonel anlama gelebilmesi için daha çok sosyalleşme rehabilitasyon için deniz, havuz, hep hayatında vardı Tuna'nın. Sekiz yıl önce artık yönergeleri almaya ve teknik olarak yüzmeye başladı. Mert hocayla zaten başladık. Onun da hayatımıza girmesi büyük bir dönüm noktası oldu hem bizim için hem Tuna için. Beş yıl önce de açık suya yöneldik. Tuna'nın dayanıklılığı çok fazla olduğu için ve denizde yüzmeyi daha çok sevdiği için açık suya yöneldik ve beş yıldır da bayağı iyi dereceler alarak devam ediyoruz. Uzun ve orta vadede de hedeflerimiz var" diye konuştu.

"Tuna, kürsüye çıkmaktan keyif alıyor"

Sekiz yıl önceki ilk yarışlarından bu yana Tuna'nın pozitif yönde çok fazla değiştiğini söyleyen annesi Gülnur Tunca, "Kürsüye çıktığında ne hissedeceğini hep Mert Hoca'yla aramızda konuşurduk. Öncelikle hedefimiz diskalifiye olmaması ve yarışı bitirmeseydi. Bizim için bu yeterliydi. Fakat şunu ilk yarışlarından itibaren hep kürsü görmeye başladı ve gün geçtikçe kürsüye çıkmaktan, madalya almaktan, madalyayı eve getirip, madalya askısına asmaktan çok keyif aldığını fark ettik. Artık o şuur oturdu. Tuna'nın sporcu kimliği oturdu, başarmak onu mutlu ediyor. Tabii bu başarılar neticesinde Tuna için hedefler koyduk. Önümüzdeki yıl Manş Denizi'ni geçmeyi planlıyoruz. Şimdiden hazırlıklara başlandı. Gerekli rezervasyonları yaptık. Bu arada Türkiye'de ve yurt dışındaki uluslararası yarışlara fırsat buldukça sponsor bulabildikçe katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Manş Denizi'ni geçmek"

Tuna'nın çok yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayan antrenörü Mert Oran, "Ben Tuna'nın açık su için çok çok daha uygun olduğunu düşündüm. Daha sonra açık su yarışlarına başladık. İlk yaşımızda tabii çok çok iyi yüzemedik. Sadece tamamlamak amacıyla katıldık. Ama bir hafta önce yine Çanakkale Boğazı'nda kendi yaşadığı ikinci olarak yarışı tamamladı. Yani bu iş şu demek oluyor. Otizmli bir birey, normal sporcular arasında onları geçerek kürsüde yer alabiliyor. Bu bizler için çok çok büyük başarı. Zaten biz bu işe başladığınızda otizm bir engel değildir, farkındalıktır diyerek başlamıştık. Bu farkındalığı herkese bildirmek istiyoruz ve bu maksatla çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdiki en büyük hedefimiz de Manş Denizi'ni geçmek. Bunu başardığınız zaman da dünyada otizmli olarak bunu ilk başaran sporcu olarak sesimizi dünyaya duyurmuş çalışacağız" dedi. - İZMİR