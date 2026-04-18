Haberler

Otizmli Çağrı Ayva'nın Fenerbahçe maçını izleme hayali gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da yaşayan otizmli Muhammed Çağrı Ayva'nın Fenerbahçe maçını izleme hayali, Şehzadeler İyilik Derneği tarafından yerine getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Ethem Güdek, 2 Nisan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Ayva'ya hayalini sordu.

Ayva'nın Kadıköy'de Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'nin maçını izlemeyi istediğini söylemesi üzerine Güdek, 17 Nisan'da kendisini Amasya'dan alarak İstanbul'da Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasını izlemesini sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güdek, verdikleri sözü tuttuklarını, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı için Ayva'yı İstanbul'a götürdüklerini belirtti.

Ayva ise Fenerbahçe maçını stattan izlemenin en büyük hayali olduğunu anlatarak, "Hayalimi gerçekleştirdiler. Şehzadeler İyilik Derneğine çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Atkım da orijinal." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

