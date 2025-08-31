Osmanlı Oba Boksu, Antalya'da Yaşatılıyor

ANTALYA'da yaşayan Kickboks Milli Takım Antrenörü Talat Ayhan, Osmanlı'ya ait 'oba boksu'nu yaşatmaya çalışıyor. Sporcular ringde birbirini 'Selamünaleyküm' diye selamladıktan sonra 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek müsabakaya başlıyor. Bu geleneksel boksun içinde ' Osmanlı tokadı' da yer alıyor.

Kickboks Milli Takım Antrenörü Talat Ayhan, Osmanlı'ya ait oba boksunu yaşatmaya çalışıyor. Bu geleneksel sporun içerisinde ' Osmanlı tokadı', 'elense', 'tek dalış', 'çift dalma', 'çelme takma', 'döner tekme' ve 'alttan yan tekme' gibi teknikler bulunuyor. Sporcular ringde birbirini 'Selamünaleyküm ' diye selamladıktan sonra 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek müsabakaya başlıyor.

'DÜNYA OSMANLI TOKADINI BİZDEN ÖĞRENMELİ'

Osmanlı ordusu askerlerinin silahsız savunma ya da saldırı durumunda kullandıkları, elin her iki yanıyla yapılabilen düşmanı sersemletmek amacıyla uygulanan Osmanlı tokadının kültürel değerine dikkati çeken Ayhan, "Osmanlı tokadı aslında yeniçerilerin savaşta kullandıkları bir sanattı. Ben yaklaşık 14-15 yıldır bu sporu modern hale getirmek için çalışıyorum. Şu an Türkiye'nin 55 ilinde, Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılıyor. Ancak maalesef Osmanlı'nın adı geçmiyor. Benim amacım Osmanlı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adını tüm dünyada duyurmak. Bu spor çok basit ama etkili; sokaktan geçen biri bile 3-4 ayda öğrenebilir" diye konuştu. Antrenmanlarda kullanılan kıyafetlerin de özel anlamları olduğunu belirten Talat Ayhan, "Altımızdaki şalvar doğuyu, üstümüzdeki cübbe İslam'ı, kırmızı kuşak ise şeref ve namusu temsil ediyor. Bunların hepsinin kültürel anlamı var" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARA ÖZ GÜVEN KAZANDIRIYOR'

Sporun gençler üzerindeki etkisini anlatan Ayhan, "Bu sporla çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor, öz güven kazanıyor. Birçok aile bana teşekkür ediyor. 14 yaşında okula gidemeyen bir çocuk, 3 ayda bambaşka hale geliyor. Osmanlı ve İslam kültürünü öğreniyor. Sporcularımız dua ile başlıyor, dua ile bitiriyor. Kadınlara yönelik şiddete karşı da çok basit ama etkili savunma teknikleri var. Kendi hayatlarını korumalarını da sağlıyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK İLGİ

25 yıldır oba boksu yaptığını belirten mali müşavir Osman Göçer, "Bu spor bize öz güven kazandırdı. Teknik olarak karate ve kick bokstan daha az ama daha etkili hareketler var. Osmanlı ve İslam kültürünü de öğreniyoruz" diye konuştu.

Almanya'dan gelen Levent Tekyıldırım ise " Antalya'da öğrendiğim bu sporu Münih'e taşıyacağım. Avrupa'da da yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DEVLETTEN FEDERASYON TALEBİ

Türkiye'de 55 spor okulunda, Avrupa'da ise 5 ülkede temsilciliği bulunduğunu söyleyen Talat Ayhan, spora yasal zemin kazandırmak istediklerini belirterek, "Bizim üç isteğimiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanmak, lisans verebilmek ve sporcularımıza ödül kazandırabilmek. Federasyonumuz İçişleri Bakanlığı'na bağlı ama asıl Spor Bakanlığı çatısı altında olmalı" dedi.