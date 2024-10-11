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Osmaniyespor ve Diyarbekirspor PFDK'ya sevk edildi

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Ziraat Türkiye Kupası maçında Diyarbekirspor'un sahadan çekilmesi ve Osmaniyespor'un talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle her iki kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda oynanan Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçında 117'nci dakikada sahadan çekilen Diyarbakır temsilcisini ve rakibini PFDK'ye sevk etti.

2 TAKIM DA PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Kuruldan yapılan açıklamada Osmaniyespor "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle; konuk Diyarbekirspor ise "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" ve "müsabakayı terk etmeleri" nedenleriyle kurula sevk edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 10.10.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.10.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi FEYZİ İLHANLI 'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MUSTAFA İLHANLI 'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU 'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Osmaniyespor ve Diyarbekirspor PFDK'ya sevk edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Kupası Türkiye Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Ender YILDIRIM:

yeniliyordu, maç bitimine 2 dk kala sahadan çekildi ? kulübü kapatsınlar. her yenildiğinde maçı mı bırakacaklar.

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