Osmaniye'de Voleybol Turnuvası Sonuçlandı
Osmaniye'de düzenlenen 2. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki voleybol turnuvası sona erdi. Finalde Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yenerek şampiyon olan Emniyet Müdürlüğü takımı, bölge şampiyonasında Osmaniye'yi temsil etmeye hak kazandı.
Osmaniye'de 2. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Tosyalı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 7 takım katıldı.
Final müsabakasında Milli Eğitim Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı'nı 3-1 yenen Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, şampiyon oldu.
Emniyet Müdürlüğü ekibi, Isparta'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecek.