Osmaniye'de Siyah Kuşak 'Dan' Sınavı Tamamlandı

Türkiye Kick Boks Federasyonunca organize edilen siyah kuşak "dan" sınavlarının Osmaniye ayağı tamamlandı.

Federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer alan sınav, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kayıt yaptıran sporcular, ısınma hareketlerinin ardından komite tarafından sınava tabi tutuldu.

Sınavda başarılı olan 122 sporcuya belge verildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada, siyah kuşak "dan" sınavının sporcular adına önemli olduğunu söyledi.

Federasyonun çalışmalarının iyi gittiğini belirten Kayıcı, "Emin adımlarla gidiyoruz. Osmaniye kick boksta çok iyi. Başarılarda emeği olan antrenör arkadaşlarıma da teşekkür ederim." dedi.