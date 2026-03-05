Haberler

Osmaniye'de Yıldızlar Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

Güncelleme:
Osmaniye'de gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Floor Curling İl Birinciliği müsabakalarında Namık Kemal Ortaokulu birinci, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci ve Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Osmaniye'de Okul Sporları Yıldızlar Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 5 takımdan 20 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda Namık Kemal Ortaokulu birinci, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci, Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalyalarını verdi.

İl birincisi olan Namık Kemal Ortaokulu'nun, grup müsabakalarında kenti temsil edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
