Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası Osmaniye'de başladı

Tosyalı Spor Kompleksi'nde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na 57 ilden 1020 sporcu katılıyor. Açılış programıyla başlayan organizasyon, 4 gün sürecek.

Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki müsabakalarda 57 ilden 1020 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakalar öncesinde düzenlenen açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda halk oyunları gösterileri sunuldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı tarafından Osmaniye Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'ye boks eldiveni takdim edildi.

Federasyon Başkanı Kayıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın Osmaniye'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Birinciliği'nin Osmaniye'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Kayıcı, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Okul Sporları yetkilileri organizasyona büyük destek veriyor. Osmaniye'de başarılı antrenörlerimiz ve şampiyon sporcularımız var. 57 ilden 1020 sporcumuz katılıyor. Toplamda yaklaşık 2500 kişilik bir katılım söz konusu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Organizasyonun 4 gün süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
