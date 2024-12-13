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Osmaniye'de Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Osmaniye'de Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
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Osmaniye'de Devlet Bahçeli Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Adnan Oğuz Anadolu Lisesi birinci oldu. İkinci Hasan Aybaba Anadolu Lisesi, üçüncü ise Derviş Paşa Anadolu Lisesi oldu. Dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Devlet Bahçeli Fen Lisesi'nde oynanan müsabakalara 4 takım katıldı.

Müsabakalarda, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi birinci, Hasan Aybaba Anadolu Lisesi ikinci, Derviş Paşa Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verdi.

İl birincisi olan Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'nin bölge müsabakalarına katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
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