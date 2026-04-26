Osmaniye'de Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası konvoy yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbi, yalnızca İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında büyük yankı uyandırdı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyeti, Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte kent genelinde araçlarıyla trafiğe çıkan taraftarlar, konvoylar oluşturarak galibiyeti kutladı. Korna çalarak şehir turu atan taraftarlar, bayraklarla kutlamalara renk kattı. Şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluşurken, coşku gece boyunca sürdü. - OSMANİYE

