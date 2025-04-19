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Osmaniye'de 14 Yeni Futbol Hakemine Kokart Töreni

Osmaniye'de 14 Yeni Futbol Hakemine Kokart Töreni
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Osmaniye'de 4'ü kadın, toplam 14 futbol hakemi için düzenlenen törende, hakemlere başarı dilekleri ile kokartları takıldı. Yeni hakemler ile il hakemi sayısı 54'e ulaştı.

Osmaniye'de kokart takmaya hak kazanan 4'ü kadın 14 futbol hakemi için tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Fakıuşağı Mahallesi'nde bir kafede gerçekleştirilen törende, hakemlere başarı diledi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Serttaş Üğlü de yeni hakemlerin göreve başlamasıyla il hakemi sayısının 54'e ulaştığını belirtti.

Konuşmaların ardından eğitim sürecini tamamlayan hakemlere kokartları takıldı.

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Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
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