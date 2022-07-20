Osmangazili atletten önemli başarı Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Denizli'de düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu. Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Denizli'de düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Denizli'de 52'incisi düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, 16 ülkeden 321 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Çekiç atma kategorisinde rakipleri karşısına çıkan Osmangazi Belediyespor'un genç atleti Emre Çiftçi, müsabakada önemli bir başarıya imza attı. Son dönemde kendi branşında büyük ivme yakalayan Çiftçi, şampiyonada ikincilik kürsüsüne çıktı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörünü kutladı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Emre Çiftçi Osmangazi Atletizm Denizli Spor Haberler

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