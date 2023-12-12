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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvasında minik tenisçiler kıyasıya yarıştı

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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvasına katılan minik tenisçiler birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Turnuvaya 17 kulüpten 210 minik sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvasına katılan minik tenisçiler birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle bu zamana kadar çok sayıda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu yetiştiren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği turnuvalarla geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. Osmangazi Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği Osmangazi Kış Kupası 8 Yaş Tenis Turnuvası'nda yoğun katılım sağlandı. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde 2-3 ve 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen turnuvaya 17 kulüpten 120 erkek 90 kız sporcu katıldı. 210 minik sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündarverdi.

Osmangazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük destek verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,"Bu zamana kadar çok sayıda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu yetiştirdik. Sağlıklı bir nesil için spor çok önemli biz spora ve sporcuya her daim destek oluyoruz. Düzenlediğimiz turnuvalarla çocukları spora teşvik ediyoruz. Bugün burada dereceye giren yıldız tenisçilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Düzenlenen 8 yaş Osmangazi Kış Kupası Tenis Turnuvası'nda Kızlarda Kırmızı Grupta Azra Özyardımcı birinci, Elif Albayrak ikinci, Zeynep Hira üçüncü, Nehir Öztürk dördüncü oldu. KızlarBeyaz Grupta Neva Bingöl birinci, İnci Yücel ikinci, Ceyda Yılmaz üçüncü, Zeynep Ahsen Şener dördüncü oldu. Erkekler Kırmızı Grupta Ege Denizci birinci, Muhammet Yahya Koç ikinci, Furkan Faris üçüncü, Kerem Geniş dördüncü oldu. Erkekler Beyaz Grupta ise Kemal Has birinci, Edin Abazi ikinci, Altuğ Pehlivan üçüncü ve Ertuğrul Bilgili dördüncü oldu.

Dereceye giren sporcular, kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elinden aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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