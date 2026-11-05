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Osmanelispor, PGL'de 8 Kasım'da deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak

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Osmanelispor, PGL'de 8 Kasım'da deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak
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Osmanelispor, PGL 6. Grup'un 4. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak. AS Akyazıspor'u 2-0 yenen kırmızı-yeşilli takım, Osmaneli İlçe Stadı'nda hazırlıklarını sürdürürken antrenör Hasan Kol kazanıp yenilgisiz devam etmek istediklerini söyledi.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, hafta sonu yapacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

PGL 6. Grup 4. hafta müsabakasında Osmanelispor, 8 Kasım pazar günü deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi Osmaneli İlçe Stadı'nda hazırlıklarını devam eden kırmızı-yeşilli takım hafta sonu alınan AS Akyazıspor karşısında alınan 2-0 galibiyet sonrası moraller yerinde olduğu görüldü. Takımın antrenörü Hasan Kol, zorlu maç öncesi takımda havanın iyi olduğunu anlatarak, "Ligde oynadığımız 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet aldık. Bu hafta da puan olarak 6 puanla bir sıra üzerimizde Çaycumaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu maçı da kazanarak, yolumuza yenilgisiz devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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