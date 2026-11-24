Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsilcisi Osmanelispor, Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor deplasmanına maddi imkansızlıklardan maç sabahı gitti.

PGL 6. Grup 6. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk oldu. Geçtiğimiz pazar günü saat 14.00'da Darıca İlçe Stadı'ndan namağlup 2 takım takımın oynayacağı zorlu maça Osmanelispor maddi imkansızlıklardan dolayı Darıca'ya maç sabahı gitti. Bu kritik maç öncesi Bilecik'in profesyonel ligde tek takımı olan Osmanelispor'a maddi olarak bazı firma ve şahıslar dışında destek olmadığı görülürken, taraftarlar bunun kenttin bir ayıbı olduğunu söylediler. Balaban Meydan taraftar grubu, başta siyasi, bürokratlar ve sanayicilerin Osmanelispor için ellerini taşın altına koymalarını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı