Osmaneli Belediye Spor Altyapısından Milli Takıma Transfer

U15 Milli Takımın 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna davet edilen Berke Can Evli'yi Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tebrik etti. Altyapıya yaptıkları yatırımların sonuçlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Şahin, "Kısa bir süre içinde 1308 Osmaneli Belediyespor altyapı takımlarımızda yetişen ve süper lig takımları Konyaspor ve Karagümrükspor'a transfer olan Görkem Yavuz ve Berke Can Evli milli takımlara yükselme başarısını gösterdiler. Altyapıya yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmek bizleri mutlu ediyor. Her alanda olduğu gibi sporda da hedeflerimize ulaşıyoruz. Milli takımlara yükselen değerli sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Altyapımızın kıymetli hocalarını tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK