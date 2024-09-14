Üye Girişi
Haberler

Osmancık'ta Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Ünal Karaman Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık ödülünü Ünal Karaman kazandı. 700 güreşçinin katıldığı etkinlikte, üçüncülüğü Recep Kara ve Abdullah Güngör paylaştı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ünal Karaman kazandı.

Osmancık Belediyesince organize edilen güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 700 güreşçi katıldı.

Güreşlerin finalinde Ünal Karaman ile Yalçın Öncü karşılaştı. Öncü'yü mağlup eden Karaman, başpehlivan oldu. Recep Kara ve Abdullah Güngör ise üçüncülüğü paylaştı.

Altı kişinin yarıştığı güreşlerin ağalık ihalesini ise 6 milyon 19 bin lirayla iş insanı Selman Erdoğan kazandı.

Dereceye giren pehlivanlara ödülleri, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından verildi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Spor

Abdullah Güngör Yerel Haberler Ünal Karaman Etkinlikler Recep Kara Osmancık Karaman Yaşam Spor

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı

Ayağının tozuyla büyüledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title