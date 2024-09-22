Üye Girişi
Haberler

Osmancık'ta Rahvan At Yarışları Coşkusu

Osmancık'ta Rahvan At Yarışları Coşkusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen rahvan at yarışlarında 140 sporcu mücadele etti. Yarışlar, 13 farklı kategoride gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen yarışlarda 140 sporcu mücadele etti.

Osmancık Belediyesi Festival Alanı'nda yapılan yarışlar, baş, baş altı, büyük orta, deste, küçük orta, dörtlü, üçlü, ithal A ve ithal B kategorilerinin yanı sıra İngiliz, Arap, yerli dörtnal ve ikili taylar olmak üzere 13 kategoride gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören yarışları, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kargı Belediye Başkanı Hamit Kaplan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Asbaşkanı Tayfun Karataş da izledi.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Spor

Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlik Festival Osmancık Spor

Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi
Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Roma Udinese maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Udinese maçı kaç kaç, maç bitti mi? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Manchester City Arsenal maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli sağlık durumu ne? Ali Koç Mourinho kavga mı etti? GS FB derbi sonrası Ali Koç ve Mourinho arasında ne oldu? Keçiörengücü Iğdırspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Keçiörengücü Iğdırspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });