Osman Zeki Korkmaz, Taraftarlardan Sabırlı Olmalarını İstedi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Korkmaz, zor bir sezon geçireceklerini sezon başında söylediğini anımsattı.

Ligde geride kalan haftalarda alınan sonuçların herkesin canını sıktığını söyleyen Korkmaz, "Buradaki bu vazgeçmiş görüntüyü asla kabul etmiyoruz. Teknik adam olarak buradaki sorumluluk bendedir. Sivasspor maç kaybedebilir ama böyle vazgeçmiş bir görüntü veremez." dedi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada bir veya iki oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini dile getiren Korkmaz, "Artık ondan sonra yüzde 100 değerlendirme yapabiliriz. Çok büyük bir beklenti varken şu anki manzara herkesin canını sıkıyor. Canımızın sıkılacağı kısa bir dönem olacak. Sonrasında ikinci devrede bambaşka bir konumda olacağımızı, bambaşka bir plan yapacağımızı ya da bambaşka şeylerden bahsedeceğimizi şimdiden söyleyebilirim." diye konuştu.

Mevcut kadronun ve puan durumunun gerçek Sivasspor'u anlatmadığını ifade eden Korkmaz, "Birkaç hafta içinde bu iş rayına girecek. Çok kısa sürede, bir adım attıktan sonrası çok rahat gelecek. Şu anki pek çok şey fiziksel, taktiksel, yetenekle alakalı değil, psikolojik. Yani kaybetmeye alışmış, arka arkaya düşmüş bir takımın 'yine mi kaybedeceğiz?' psikolojisi var. Hayır, yine kaybetmeyeceğiz. Bir yerde yumruğu vuracağız, ayağımız yere basacak ve gerisini getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Antrenman

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerindeki idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik maç yaptı.

Sivasspor'un yeni transferi Valon Ethemi de antrenmanda yer aldı.

???????Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.