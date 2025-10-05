Osman Zeki Korkmaz: Sivasspor'a Karşı Kasıtlı Davranışlar Var

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, hakemlerin bazı kasıtları olduğunu belirterek, "Sivasspor camiası bunu görmezden gelemez. Sivasspor'a karşı bir şeyler var. Maçın hakeminin niyetini gördük. Bütün Sivas olarak bunun sebebini sormalıyız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Serikspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Mutlak 3 puan için çıkmıştık maça. Sahada niyetleri ve davranışları incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Serikspor bu ligin tehlikeli takımlarından birisi, çok az risk alıyorlar. Maçın genelinde oynamak isteyen bir Sivasspor vardı. İlk yarı maç 7 kez Serikspor'lu futbolcuların yatması nedeniyle durduruldu. Hakemi de uyarmıştık amacın sonuna ekleyin diye, eklemediler. Kamera şakası yapılsa bundan daha iyi yapılır. Geçen hafta Sakarya maçı, önceki haftalar, VAR pozisyonları hiçbiri lehimize dönmüyor. Hakemlerin bazı kasıtları var, Sivasspor camiası bunu görmezden gelemez. Sivasspor'a karşı bir şeyler var. Maçın hakeminin niyetini gördük. Bütün Sivas olarak bunun sebebini sormalıyız. Maçta bazı pozisyonlar var ama nasip, kısmet diyoruz. Biz aynı şekilde devam edeceğiz. Öndeki dokunuşları daha iyi yapmalıyız. Sakatlarımız döndüğünde daha da üretken olacağımıza inanıyorum. Genel gidişattan memnunum. Ben burada işimin başındayım kimse gereksiz yere kendimi yormasın, maçta tepkiler oldu bana karşı. Mali ve sportif olarak bir toparlanma aşamasındayız. Ben 4 aydır sabrediyorum. Sivasspor'u çok seviyorum, çok büyük bir camia. Taraftarın her türlü tepkisini saygıyla karşılıyorum. Bu maçın yönetimiyle alakalı da tepki göstersinler. Ben burada işimin başındayım. Sivasspor'u da hak ettiği yere döndürmek için çalışıyorum" diye konuştu. - SİVAS