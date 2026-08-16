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Keçiörengücü'nden Pendikspor'a 4-1'lik Mesaj

Keçiörengücü'nden Pendikspor'a 4-1'lik Mesaj
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Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, Pendikspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin, takımın ligdeki kimliğinin ipuçlarını verdiğini ve mesajlarını düzelttiklerini söyledi. Korkmaz, eksikleri analiz edip yeni bir Keçiörengücü kültürü oluşturacaklarını belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Pendikspor müsabakasının ardından, "Keçiörengücü olarak lig boyunca nasıl bir kimlik ortaya koyacağımızın ipuçlarını verdik. Geçen hafta 3 gol atarken de bir mesaj vermiştik. Şimdi o mesajı biraz daha düzelttik. Yine bir mesaj verdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Geçen haftanın en çok efor sarf eden, lig ortalamasının çok üzerinde koşan bir Keçiörengücü vardı Antalya deplasmanında. İkinci takım da Pendikspor'du. Organizasyonu güçlü bir takım Pendikspor. Bu ekibe karşı böylesine bir galibiyet alan futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Antalya maçının analizini yaptık. Çok büyük bir motivasyonla bir hafta boyunca çalışmıştık. Keçiörengücü olarak lig boyunca nasıl bir kimlik ortaya koyacağımızın ipuçlarını verdik. Geçen hafta 3 gol atarken de bir mesaj vermiştik. Şimdi o mesajı biraz daha düzelttik. Yine bir mesaj verdik. Yine bu maçta neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık bunu analiz edeceğiz. Mesela, öne geçtiğimiz anlarda oyunun pas sekansını biraz daha oturaklı hale getireceğiz. Daha az, zor top kaybedeceğiz. Bunu düzelteceğiz. Hem yaş olarak hem de kariyer olarak üst düzey oyuncular bize yardımcı olacaklar ve yeni bir Keçiörengücü kültürü oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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