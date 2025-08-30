Osman Sungur: Mourinho'nun tazminatı bizim transfer bütçemizden fazla

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Trendyol Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili, "Bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil; imparatorlukların başkenti olan İstanbul'un ışıltısı ile Cumhuriyet'in başkenti olan Ankara'nın mücadelesinin yeşil sahada yeniden karşılaşmasıdır." dedi.

''TAZMİNATI BİZİM TRANSFER BÜTÇEMİZDEN FAZLA''

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Osman Sungur futboldaki eşitsizlikler ile Fenerbahçe maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sungur, Türk futbolunun bugün paranın gölgesinde ağır bir imtihan verdiğini savunarak, "Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüplerine sunulan ekonomik imkanlar futbolun en insani yönü olan rekabeti haksız kılıyor. Rakibimizin yollarını ayırdığı teknik adamına ödediği tazminat bile, ligdeki birçok takımın transfer bütçesinden fazla. Buna, biz de dahiliz. Fakat yine de bu eşitsizliğin bir bedeli vardır ki, 90 dakikanın sonunda sahada yalnızca en çok mücadele eden kazanır. Ben bu mücadeleye, futbola inanıyorum." ifadelerini kullandı.

''PANİĞE KAPILMAYACAKSIN''

Taraftardan zaman isteyen Sungur, "Taraftarımız şunu bilmeli. Kısıtlı bütçemize rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaktan kaçınmadık. Aramıza katılan yeni oyuncularımızın yeteneklerine güveniyorum. Yeni bir takım kuruluyor. Dünden yarına, bir günde olacak işler değil bunlar. Son iki yıl yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, futbolda paniğe kapılmayacaksın, sakin olacaksın. Pazar günü Gençlerbirliği'nden, futbolcularımdan beklentim de bu." değerlendirmesinde bulundu.