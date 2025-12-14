Osman Özköylü: 'Deplasmanda olmamıza rağmen oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ankara Keçiörengücü maçında oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyerek, "Deplasmanda olmamıza rağmen oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 beraber kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Oyunun tamamını neredeyse kontrol eden takım bizdik. Deplasmanda olmamıza rağmen oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Aslında baktığımız zaman birkaç tehlikeli pozisyon yakaladılar ama genel anlamda onlara şans vermedik. Maalesef tam biz gol atabiliriz dediğimiz bir pozisyonda o topun gelip, geçiş hücumunda bize gol olması çok talihsizdi. Devamında yapmış olduğumuz değişikliklerle beraber oyunu iyice Keçiörengücü ceza sahası üzerine yıktık" şeklinde konuştu. - ANKARA