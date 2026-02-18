Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool maçında Virgil Van Dijk ile arasında geçen sohbeti The Players' Tribune'ye anlattı.

''BU DUYGU PARADAN DAHA DEĞERLİ''

Galatasaray'a transfer sürecini anlatan Osimhen, "Türkiye'ye gelmeden önce herkes bu kararıma karşı çıkıyordu. Türkiye'ye uçmadan önce her şeyi Tanrı'nın ellerine bıraktım. Uçak indiğinde, gece yarısı özel bir havaalanında beni bekleyen 3.000 Gala hayranı vardı. Uçuşumu takip ediyorlardı! İnsanlar beni kollarını açarak karşıladılar. Bu duygu paradan daha değerli.'' dedi.

''BANA İNANMIYORSANIZ VAN DIJK'E SORUN''

Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı hakkında söylediklerini açıklayan Osimhen, ''Buradaki atmosfer için bana inanmıyorsanız, Van Dijk'e sorun. Liverpool'la oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçından sonra onunla konuşuyordum ve "Adamım, bu nasıl bir atmosfer?'' sözlerini sarf etti.