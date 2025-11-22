Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

MAÇ SONUNA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya maçın sonunda ortaya çıkan görüntüler damga vurdu. Galatasaraylı Victor Osimhen ve Gençlerbirliği'nin yıldızı Henry Onyekuru'nun stadyumdan birlikte sarılarak samimi bir şekilde ayrıldığı görüldü. Onyekuru'nun ağzını kapadığı, Osimhen'e bir şeyler söylediği gözlemlendi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ortaya çıkan bu görüntüler sonrası rakip taraftarlar iki oyuncuya da sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda Galatasaraylı eski futbolcu Henry Onyekuru'nun geçmişteki açıklamaları hatırlatılarak, sarı-kırmızılı oyuncularla sergilediği samimi davranışları yoğun şekilde eleştirildi.