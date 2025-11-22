Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ve kırmızı-siyahlı ekibin yıldızı Henry Onyekuru, stadyumdan birlikte ayrıldı. İki ismin samimi görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, rakip taraftarların tepkisini çekti.
- Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.
- Galatasaraylı Victor Osimhen ve Gençlerbirliği'li Henry Onyekuru maç sonunda stadyumdan birlikte sarılarak ayrıldı.
- Sosyal medyada taraftarlar iki oyuncunun samimi davranışlarına tepki gösterdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.
MAÇ SONUNA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ
Karşılaşmaya maçın sonunda ortaya çıkan görüntüler damga vurdu. Galatasaraylı Victor Osimhen ve Gençlerbirliği'nin yıldızı Henry Onyekuru'nun stadyumdan birlikte sarılarak samimi bir şekilde ayrıldığı görüldü. Onyekuru'nun ağzını kapadığı, Osimhen'e bir şeyler söylediği gözlemlendi.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Ortaya çıkan bu görüntüler sonrası rakip taraftarlar iki oyuncuya da sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda Galatasaraylı eski futbolcu Henry Onyekuru'nun geçmişteki açıklamaları hatırlatılarak, sarı-kırmızılı oyuncularla sergilediği samimi davranışları yoğun şekilde eleştirildi.