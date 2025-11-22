Haberler

Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Güncelleme:
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ve kırmızı-siyahlı ekibin yıldızı Henry Onyekuru, stadyumdan birlikte ayrıldı. İki ismin samimi görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, rakip taraftarların tepkisini çekti.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.
  • Galatasaraylı Victor Osimhen ve Gençlerbirliği'li Henry Onyekuru maç sonunda stadyumdan birlikte sarılarak ayrıldı.
  • Sosyal medyada taraftarlar iki oyuncunun samimi davranışlarına tepki gösterdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

MAÇ SONUNA DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Karşılaşmaya maçın sonunda ortaya çıkan görüntüler damga vurdu. Galatasaraylı Victor Osimhen ve Gençlerbirliği'nin yıldızı Henry Onyekuru'nun stadyumdan birlikte sarılarak samimi bir şekilde ayrıldığı görüldü. Onyekuru'nun ağzını kapadığı, Osimhen'e bir şeyler söylediği gözlemlendi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ortaya çıkan bu görüntüler sonrası rakip taraftarlar iki oyuncuya da sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda Galatasaraylı eski futbolcu Henry Onyekuru'nun geçmişteki açıklamaları hatırlatılarak, sarı-kırmızılı oyuncularla sergilediği samimi davranışları yoğun şekilde eleştirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Ne alaka adamlar birbiriyle savaş mı yapıyor, spor bu

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

gelenide aynı eskiside aynı ruhlarından şike akıyor bunların

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Aaahhhh fb li editor. Ne cikarttin acaba bu sahneden... Keske hep dostluk olsa ama oyle olunca sen kaybediyon demiii

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
