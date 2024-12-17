Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini son dakikada bulduğu golle 4-3 yenmeyi başardı.

Maçtan sonra Victor Osimhen ve Anthony Nwakaeme'nin sohbet ettiği görüldü. O anlar futbolseverler tarafından beğeni aldı.

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Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.