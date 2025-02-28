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Osimhen transferinde Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Vicrtor Osimhen'e Manchester United'ın talip olduğu ve İtalyan ekibine 40 milyon euronun yanı sıra Rasmus Hojlund'u teklif edeceği öne sürülmüştü. İngiliz ekibinin 75 milyon euroluk olan serbest kalma bedelini ödemek istemediği için Osimhen transferinden vazgeçtiği öğrenildi.

Galatasaray, sezon başından İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile yola devam etmek istiyor. Avrupa'dan birçok talibi de olan Nijeryalı golcüyle ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

MANU TEKLİF HAZIRLIĞINDAYDI

Osimhen en çok ilgilenen kulüpler arasında Manchester United geliyordu. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Manchester ekibi, bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için yeni bir adım atma hazırlığındaydı. İngiliz devinin, Osimhen için İtalyan temsilcisine 40 milyon euro nakit paranın yanı sıra Danimarkalı golcü Rasmus Hojlund'u takasta önerdiği iddia edilmişti.

OSIMHEN'DEN VAZGEÇTİLER

Bunun ardından birçok transfer dedikodusuyla gündeme gelen Osimhen için yeni gelişmeyi Alman gazeteci Christopher Michel duyurdu. Sport1 muhabiri Michel, oyuncuyla en çok anılan kulüplerden birisi olan Manchester United'ın transferden çekileceğini söyledi. Golcü futbolcunun yüksek serbest kalma bedeli nedeniyle Manchester United'ın radarından çıktığı belirtildi. İngiliz devi, 75 milyon euroluk olan serbest kalma bedelini ödemek istemiyor ve yaz transfer döneminde daha az harcama yapmayı planlıyor.

GALATASARAY MASAYA OTURACAK

Ayrıca Galatasaray da Osimhen'in bonservisi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün maaşını ödemeye hazır ancak bonservis konusu ciddi bir sorun yaşatıyor. Nijeryalı golcünün bonservisini karşılamanın yollarını arayan Cimbom, özellikle sponsorlar üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor. Yönetim, takımdaki geleceği için yıldız golcü ile bir görüşme yapacak. Daha sonra ise yol haritası belirlenecek.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasını bu sezon 27 maçta giydi. Osimhen, bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Osimhen transferinde Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

salın gitsin

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