Haberler

Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmaya maç sonunda yaşanan olay damga vurdu. Victor Osimhen, maçın sonunda Loa Lang'ın kendisine pas atmamasından dolayı Hollandalı oyuncu ile kısa bir tartışma yaşadı. Tarihi galibiyete rağmen yaşanan bu gerginlik, sosyal medyada hızla gündem oldu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 yendi.
  • Victor Osimhen, Galatasaray'ın son iki maçında atılan 10 golde gol atamadı.
  • Victor Osimhen, maç sonunda Noa Lang'ın kendisine pas atmaması nedeniyle takım arkadaşına tepki gösterdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik çarpıcı bir skorla mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

GALATASARAY 5 GOLLE AVANTAJI YAKALADI

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-2 geride kapattıktan sonra ikinci yarıda adeta rakibini sahadan sildi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikada Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'dan geldi.

VICTOR OSIMHEN YİNE GOL ATAMADI

Galatasaray, Eyüpspor'a attığı 5 golün ardından Juventus'a da 5 gol attı ancak atılan bu 10 golde de Victor Osimhen'in isminin olmaması dikkat çekti. Nijeryalı oyuncu, gol atamasa da maç boyunca presiyle, 3 goldeki katkısıyla ve pozisyon yaratma yeteneğiyle takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Özellikle Noa Lang'ın ikinci ve dördüncü gollerinde Osimhen'in baskı ve pasları belirleyici rol oynadı.

MAÇ SONUNDA LOA LANG'A BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadeleye maçın bitiş düdüğünün ardından ekranlara gelen bir olay damga vurdu. Victor Osimhen, bir pozisyonda Noa Lang'ın kendisine pas atmamasından duyduğu rahatsızlığı belli edercesine takım arkadaşına tepki göstererek tartıştı. Noa Lang'ın Lemina ile birlikte Osimhen'e sakin olması yönünde uyarılarda bulunduğu görüldü. Tarihi galibiyete rağmen yaşanan bu küçük gerginlik, sosyal medyada hızla gündem oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Editör, algini yapsanda eline birsey geçmeyecek Gs gelene gecene boyle algi yapana cakacaktir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

Dev maç sonrası flaş sözler: Galatasaray'ın yenemeyeceği takım yok
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

Dev maç sonrası flaş sözler: Galatasaray'ın yenemeyeceği takım yok
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah

Görüntü Adana'dan: Valla öpüştüler Bayram! Günah, günah