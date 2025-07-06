Osimhen son kararını verdi! İşte oynamak istediği takım
Victor Osimhen, Galatasaray'da oynamaya devam etmek istiyor. Yıldı oyuncu, yeniden doğduğu Galatasaray'da devam etmek istediğini Napoli'ye bildirdi.
Galatasaray'da herkesin merakla transferini beklediği Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılara Osimhen'de müjdeli haber geldi.
TERCİHİ GALATASARAY OLDU
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen'i ikna etti. Haberde, Osimhen'in Galatasaray'ın sunduğu 16 milyon euro net maaş teklifini kabul ettiği belirtilirken, taraftarın sevgisinin de bu kararı almasında önemli rol oynadığı belirtildi.
AL HILAL'İ REDDETTİ
Haberin devamında Al-Hilal'in toplamda Osimhen'e 160 milyon euro teklif ettiği ancak yıldız oyuncunun, Suudi Arabistan ekibine 'hayır' diyerek Galatasaray'da kalmak istediğini söylediği belirtildi.
NAPOLI'NİN BONSERVİS İSTEĞİ
Öte yandan Napoli, Osimhen'in bonservis bedelinde indirime gitmedi. Galatasaray, İtalyan devine 50-60 milyon euro civarında bir teklifte bulunsa da, Napoli başkanı transferin gerçekleşmesi için 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini istiyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.