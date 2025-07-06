Osimhen son kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

Osimhen son kararını verdi! İşte oynamak istediği takım
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Victor Osimhen, Galatasaray'da oynamaya devam etmek istiyor. Yıldı oyuncu, yeniden doğduğu Galatasaray'da devam etmek istediğini Napoli'ye bildirdi.

Galatasaray'da herkesin merakla transferini beklediği Victor Osimhen için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılara Osimhen'de müjdeli haber geldi.

TERCİHİ GALATASARAY OLDU

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen'i ikna etti. Haberde, Osimhen'in Galatasaray'ın sunduğu 16 milyon euro net maaş teklifini kabul ettiği belirtilirken, taraftarın sevgisinin de bu kararı almasında önemli rol oynadığı belirtildi.

AL HILAL'İ REDDETTİ

Haberin devamında Al-Hilal'in toplamda Osimhen'e 160 milyon euro teklif ettiği ancak yıldız oyuncunun, Suudi Arabistan ekibine 'hayır' diyerek Galatasaray'da kalmak istediğini söylediği belirtildi.

NAPOLI'NİN BONSERVİS İSTEĞİ

Öte yandan Napoli, Osimhen'in bonservis bedelinde indirime gitmedi. Galatasaray, İtalyan devine 50-60 milyon euro civarında bir teklifte bulunsa da, Napoli başkanı transferin gerçekleşmesi için 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini istiyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKenan polat:

Oda biliyor başka yerde bir halt edemeyeceğini . Gerçekten iyi bir oyuncu olsa idi Avrupa takımları asla bırakmazdı .

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

adamı hergun bir yere transfer ediyorsunuz bakalım son durağı neresi olacak .

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Fener ağlamaaaaaaa….

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