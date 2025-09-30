Haberler

Osimhen oynayacak mı? İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri

Osimhen oynayacak mı? İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Bu akşam RAMS Park'ta yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak. İşte heyecanla beklenen mücadelenin muhtemel 11'leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak.

MAÇIN HAKEMİ CLEMENT TURPIN

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Galatasaray ile Liverpool arasındaki dev mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca karşılaşma tabii platformundan da yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınurullah sari:

Eğer Leroy Sané oynarsa GS fark yer.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

bjk maçı na saklayacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcoşkun çavuşoğlu:

BİZİM KADRO LİVERPOOL DA OLSA HİÇ YENEMEYİZ ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
