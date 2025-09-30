Osimhen oynayacak mı? İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Bu akşam RAMS Park'ta yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak. İşte heyecanla beklenen mücadelenin muhtemel 11'leri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak.
MAÇIN HAKEMİ CLEMENT TURPIN
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
DEV MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Galatasaray ile Liverpool arasındaki dev mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca karşılaşma tabii platformundan da yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.