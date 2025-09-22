Haberler

Osimhen ne zaman geri dönecek? Okan Buruk müjdeyi verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili konuştu. Başarılı teknik adam yaptığı açıklamada, ''Alanya maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında 3-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalar yaptı.

OSIMHEN SORUSUNA CEVAP

Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

''SAHADA OLMASINI BEKLİYORUZ''

Başarılı teknik adam, "Victor Osimhen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz. Alanya maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon 3 maçta sahaya çıkan Osimhen, bu maçlarda rakip kalelere 2 gol attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
