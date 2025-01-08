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Osimhen, Napoli'ye resti çekti: Başkan deliye döndü

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Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in ayrılık iddiaları sürerken Napoli'nin yöneticileri, Osimhen'in bonservisini ellerinde bulundurdukları ve devre arası için geçerli çıkış opsiyonu koydurdukları için İstanbul'a geldi. Ancak Osimhen, kulübe gelen tekliflere rağmen Galatasaray'da kalmak istediğini belirterek yetkililere resti çekti. Bu durum Napoli başkanını oldukça sinirlendirdi.

Galatasaray taraftarının sevgilisi Victor Osimhen için ortaya atılan devre arası ayrılık iddiaları sürerken golcü isim kendisi ile görüşmeye gelen Napolili yetkililere resti çektiği ve başkanın bu duruma hayli sinirlendiği öne sürüldü.

İSTANBUL'A GELDİLER

Napoli Kulübü'nün sportif direktörü Giovanni Manna'nın Türkiye ziyaretinin amacı, bonservisi 2026 Haziran ayına kadar ellerinde olan, Galatasaray'a kiralanırken sözleşmesine devre arası için geçerli çıkış opsiyonu koydurulan Osimhen'le son durumu yüz yüze konuşmaktı.

RESTİ ÇEKTİ

Napoli'ye 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyecek kulüp, Nijeryalı golcüyü de ikna etmesi halinde Galatasaray'a 6.5 milyon euro tazminat vererek transferi gerçekleştirme imkanına sahipti ancak Osimhen bu ihtimali ortadan kaldırdı. Manna, Osimhen için kulübe gelen teklifleri bir bir anlattı. Kulüp olarak Manchester United'ın teklifine oldukça sıcak baktıklarını ve kendisinden de bir karar vermesini istedi. Ancak Osimhen'den hiç beklemediği bir yanıt aldı.

"ONLARI BIRAKAMAM"

26 yaşındaki forvet, "Ben Galatasaray'a bir söz verdim. Burada oldukça mutluyum. Taraftarlar beni çok seviyor. Onları bırakamam. Teklif sunan takımlar mayıs ayında da hâlâ beni istiyor olursa oturur tekrar konuşuruz" dedi. Bu durumun Napoli başkanını bir hayli sinirlendirdiği de İtalyan haber kaynaklarında yer aldı.

Osimhen, Napoli'ye resti çekti: Başkan deliye döndü
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

işte bu yüzden iki yıldır şampiyonuz

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

yalan haber osimen gidicek

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Haber YorumlarıOzan Polat:

Boşuna yalan haberlerle ortalığı galeyana getirmeyin. Osimhen gidecek.

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Haber YorumlarıMuhammer Karagöz:

Teşekkürler Sibel tam bir Galatasaraylısın

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