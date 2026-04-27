Haberler

Osimhen, minik İkra'yı sevindirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GALATASARAY'ın golcü ismi Victor Osimhen, maç sonunda kendisini görmeye gelen minik İkra'yı kırmadı.

GALATASARAY'ın golcü ismi Victor Osimhen, maç sonunda kendisini görmeye gelen minik İkra'yı kırmadı. Derbiyi Başkan Dursun Özbek'in daveti üzerine statta izleyen engelli kız çocuğu İkra, maç sonunda Osimhen'i çıkışta beklemeye başladı. Konudan haberdar edilen Nijeryalı golcü, minik İkra'nın yanına gelerek kucağına aldı. Bugüne kadar ekranlardan tanıdığı Osimhen ile yan yana gelen İkra unutulmaz anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

