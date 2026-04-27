Osimhen, minik İkra'yı sevindirdi

GALATASARAY'ın golcü ismi Victor Osimhen, maç sonunda kendisini görmeye gelen minik İkra'yı kırmadı. Derbiyi Başkan Dursun Özbek'in daveti üzerine statta izleyen engelli kız çocuğu İkra, maç sonunda Osimhen'i çıkışta beklemeye başladı. Konudan haberdar edilen Nijeryalı golcü, minik İkra'nın yanına gelerek kucağına aldı. Bugüne kadar ekranlardan tanıdığı Osimhen ile yan yana gelen İkra unutulmaz anlar yaşadı.

