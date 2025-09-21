Haberler

Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
Haber Videosu

Galatasaray'ın sahalara dönmesini dört gözle beklediği Victor Osimhen'in sakatlık durumu netleşmeye başladı. Eintracht Frankfurt maçında kadroda yer alamayan Nijeryalı golcü, Konyaspor maçında da forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen konusunda risk almak istemiyor. Osimhen'in hedefi, 30 Eylül'deki Liverpool maçına yetişmek.

Galatasaray taraftarının sahalara dönmesini sabırsızlıkla beklediği Victor Osimhen'in durumu netleşmeye başladı. Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Nijeryalı golcü, yarın ligde oynanacak Konyaspor mücadelesinde de kesin olarak forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk, sağlık ekibinin raporu doğrultusunda hareket ederek hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Osimhen konusunda risk almak istemiyor.

LİVERPOOL HESAPLARI

6 Eylül'de Nijerya ile Ruanda arasında oynanan milli maçta sakatlanan Osimhen için hazırlanan geri dönüş planlamasında 30 Eylül'deki Liverpool karşılaşması hedefleniyor. 26 Eylül'de ligde oynanacak Alanyaspor maçına ise hafta içindeki son durumuna göre karar verilecek.

Öte yandan, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için ülkesi basınında "Şampiyonlar Ligi için milli takımda oynamadı" şeklinde yapılan eleştirilerin, yıldız futbolcunun moralini olumsuz etkilediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu

Hastalara vajinal yoldan ilaç verip binlerce erken doğuma sebep oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Vay be,koskoca GS bir kişinin oynayıp oynamasına mı kaldı.O kadar para verdiler,ellerine bulaştırdılar.Takımdaki dengeyi bozdunuz,artík hep 5 yersiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Halil erkek değil, yapamadı' sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı

"Halil erkek değil, yapamadı" sözü kadının başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.