Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığına rağmen Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini teknik direktör Okan Buruk'a bizzat iletti. Osimhen Buruk'a, "Hocam bu derbi bizim için çok değerli. Ne olursa olsun oynamak istiyorum. Oynat beni" dedi. Buruk ve ekibi, yıldız golcünün bu kararlı tavrından memnun olurken risk konusundaki karar ise sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirmeye bağlı olacak.

  • Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynamak istediğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.
  • Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağına sağlık ekibinin değerlendirmesi sonucunda karar verilecek.
  • Başkan Dursun Özbek, Osimhen'in derbide kadroda olmasını beklediğini açıkladı.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in tedavisi hız kesmeden sürüyor. Union SG maçında ağrıları geçmediği için riske edilmeyen yıldız futbolcunun tek hedefi Fenerbahçe derbisi. Sağlık ekibi günlerdir Osimhen için özel bir çalışma yürütüyor.

BEKLENMEDİK ADIM: SAHADA OLMAM LAZIM

Kemerburgaz'daki toparlanma antrenmanı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un yanına gidip, "Hocam bu derbi bizim için çok değerli. Ne olursa olsun oynamak istiyorum. Oynat beni" dedi.

ÖZBEK "DERBİDE KADRODA OLACAK" DEMİŞTİ

Buruk ve ekibi, yıldız golcünün bu kararlı tavrından memnun olurken risk konusundaki karar ise sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirmeye bağlı olacak. Başkan Dursun Özbek de önceki gün yaptığı açıklamada, "Osimhen'in derbide kadroda olmasını bekliyoruz" diyerek umut veren ifadeler kullanmıştı.

KRİTİK İDMAN

Bugün yapılacak antrenmandaki tablo, Osimhen'in Kadıköy'de sahaya çıkıp çıkmayacağına dair en net işareti verecek. Futbolcunun iğneyle oynayıp oynamayacağı da bu değerlendirmeden sonra belli olacak. Galatasaray cephesinde ise beklenti net...Osimhen derbide sahada olursa, oyun planı tamamen ona göre şekillenecek.

500

