Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
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Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
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Osimhen'in transfer belirsizliği devam ediyor. Al-Hilal, Osimhen için yıllık 45 milyon euro maaşa kadar çıksa da istediği sonucu alamadı. İtalyan basını, Osimhen'in Al-Hilal'i Premier Lig'de oynamak istemesi sebebiyle reddettiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in tekliflerini reddeden Victor Osimhen'in transfer belirsizliği devam ediyor. İtalyan basını, yıldız golcünün Premier Lig'i beklediği ve Manchester United'ın teklif için en iyi şartları değerlendirdiğini iddia etti.

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Yeni sezondaki takımı belirsizliğini koruyan Osimhen'in transferi için en istekli takımlardan biri olan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, yıldız golcü için yıllık 45 milyon euro maaşa kadar çıksa da istediği sonucu alamadı. Nijeryalı forvet henüz transferle ilgili bir karar vermezken İtalyan basınından La Gazetta della Sport, Osimhen için yeni bir iddia da bulundu.

"HAYALİNİ BEKLİYOR"

Haberde Victor Osimhen'in Al-Hilal'i Premier Lig'de oynamak istemesinden dolayı reddetiği belirtildi. Chelsea'nin geçtiğimiz sezon transferi tamamlamaya yaklaştığı ancak gerçekleşmediği hatırlatırlırken Manchester United'ın olası bir anlaşma için değerlendirme yaptığı belirtildi.

Osimhen'in Al-Hilal'in tekliflerini reddetmesiyle ilgili, "Nijeryalının bir geri dönüş daha yapması pek olası değil çünkü karar vermek için acelesi yok ve her şeyden önce hayalini, yani Premier Lig'de oynamayı bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Manchester United'ın Osimhen'e güçlü bir ilgisinin olduğu iddia edilirken İngiliz ekibinin transfer görüşmelerine başlayabilmek için en iyi stratejiyi belirlemeye çalıştığı kaydedildi. Ruben Amorim'in ekibinin tekliy yapmayı düşündüğü ve Osimhen transferinde takasta Joshua Zirkzee'yi takasta kullanabileceği ifade edildi.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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