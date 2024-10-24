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Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardılar

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, golcü oyuncunun bonservisini alabilmek için ilginç bir girişimde bulundu. Bir taraftar, Galatasaray Adası'nı 50 milyon euroya satışa çıkardığını belirten bir pankart açtı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

GALATASARAY ADASI'NI SATIŞA ÇIKARDILAR

Maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarı kendine hayran bırakan Nijeryalı golcü için bir Galatasaray taraftarı sürpriz bir harekete imza attı. Elfsborg maçı sonrası karton kağıt üzerine "satılık ada" yazan bir sarı kırmızılı taraftar, Ada'nın fiyatını ise 50 milyon euro olarak belirledi. Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü.

İşte o pankart;

Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardılar

Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardılar
Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Adası Victor Osimhen Galatasaray Yaşam Spor

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